O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB) passou a contar, na última semana, com 10 leitos de UTI de Clínica Médica equipados com tecnologia de ponta, monitoramento remoto e inteligência aumentada, conectando especialistas em terapia intensiva às equipes médicas locais. O objetivo é apoiar a tomada de decisão clínica e padronizar o cuidado aos pacientes graves.

A iniciativa integra o Programa Saúde Digital Paulista, da Secretaria de Estado da Saúde, em parceria com o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Também foi anunciada a abertura de 17 leitos na Enfermaria de Cirurgia Geral.