A Prefeitura de Pederneiras (26 quilômetros de Bauru), por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, com apoio dos Amigos da Arte, realiza neste sábado (4), às 19h, no Recinto de Exposições "José Augusto de Carvalho Neto", palco da Feira das Nações, o 16.º Arraiá Cultural, uma festa preparada para reunir toda a família.

A animação ficará por conta do Forró Cajuína, Gabriel Saraiva e Banda e a tradicional Quadrifólia de Paulistânia, que levará ao público apresentações de danças típicas e todo o encanto das festas juninas.

Quem passar pelo Arraiá também poderá aproveitar a praça de alimentação com comidas típicas, pipoca, algodão-doce e brincadeiras gratuitas, como pesca, boca do caipira, tomba-lata e jogo da argola.