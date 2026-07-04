A história do desenvolvimento econômico, social e ferroviário de Bauru também está ligada à Fazenda Val de Palmas e à estação ferroviária construída em suas terras. No auge da economia cafeeira, entre o fim do século XIX e as primeiras décadas do século XX, o complexo agrícola desempenhou papel fundamental na transformação da então pequena vila em um polo econômico do interior paulista.

A Fazenda Val de Palmas começou a ser formada em 1892, em uma região conhecida como "Água Parada", muito próxima a então vila de Bauru. Sua criação fez parte da expansão da cultura cafeeira em direção ao oeste paulista.

Oficialmente fundada em 1895 pelo coronel José Ferreira de Figueiredo, que adquiriu a área em troca realizada com João Batista de Araújo Leite, a fazenda chegou a reunir cerca de 12 mil alqueires e alcançou aproximadamente 2,3 milhões de pés de café, e foi considerada, à época, a maior produtora de café do mundo. Sua produção era tão expressiva que impulsionou a necessidade de melhorias na infraestrutura de transporte da região.