O avanço de formigueiros em avenidas, praças e canteiros de Bauru tem se tornado cada vez mais evidente e levanta questionamentos sobre a manutenção das áreas públicas da cidade. Basta percorrer diferentes regiões para encontrar colônias de grandes proporções, muitas delas instaladas há anos sem solução definitiva. As formigas cortadeiras, como a saúva, dominam diversos espaços e chamam a atenção pelo tamanho das colônias.

Um dos casos está na área verde entre a rua Gérson França e a avenida Nossa Senhora de Fátima, no Jardim Estoril. O formigueiro permanece no local há anos e alcança aproximadamente cinco metros de largura por 30 centímetros de altura, evidenciando que o problema se prolonga sem uma resposta efetiva.

A situação se repete em outros pontos da cidade. Grandes colônias também ocupam o canteiro central das primeiras quadras da avenida Comendador José da Silva Martha e o canteiro lateral do quarteirão 50 da avenida Nações Unidas.