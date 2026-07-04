04 de julho de 2026
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RISCO À POPULAÇÃO

Formigueiros gigantes se espalham por avenidas e praças de Bauru

Por Priscila Medeiros | da Redação
| Tempo de leitura: 3 min
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Priscila Medeiros
Formigueiro em área verde do Jardim Estoril chama atenção pelo tamanho
Formigueiro em área verde do Jardim Estoril chama atenção pelo tamanho

O avanço de formigueiros em avenidas, praças e canteiros de Bauru tem se tornado cada vez mais evidente e levanta questionamentos sobre a manutenção das áreas públicas da cidade. Basta percorrer diferentes regiões para encontrar colônias de grandes proporções, muitas delas instaladas há anos sem solução definitiva. As formigas cortadeiras, como a saúva, dominam diversos espaços e chamam a atenção pelo tamanho das colônias.

Um dos casos está na área verde entre a rua Gérson França e a avenida Nossa Senhora de Fátima, no Jardim Estoril. O formigueiro permanece no local há anos e alcança aproximadamente cinco metros de largura por 30 centímetros de altura, evidenciando que o problema se prolonga sem uma resposta efetiva.

A situação se repete em outros pontos da cidade. Grandes colônias também ocupam o canteiro central das primeiras quadras da avenida Comendador José da Silva Martha e o canteiro lateral do quarteirão 50 da avenida Nações Unidas.

Embora as saúvas sejam espécies nativas das Américas e desempenhem papel importante para o equilíbrio ambiental, a proliferação descontrolada em áreas urbanas preocupa. Além dos danos à vegetação, os formigueiros podem representar riscos à população, principalmente em espaços de lazer frequentados por crianças. Na praça Ulysses Mendes, ao lado da Paróquia Santa Luzia, por exemplo, diversos formigueiros ocupam os canteiros, aumentando a possibilidade de acidentes, já que as picadas provocam dor intensa, sensação de queimação e coceira.

A presença de colônias antigas e de grande porte em locais públicos reforça a percepção de moradores de que as ações de controle não têm sido suficientes para impedir o avanço dos formigueiros. Em alguns casos, os ninhos permanecem visíveis por anos, tornando-se parte da paisagem urbana.

Responsável pelo controle das colônias em áreas públicas, a Secretaria de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal (Semab) informou que "Realiza de forma contínua o controle de formigueiros em áreas verdes públicas, praças, canteiros centrais, rotatórias e demais espaços sob sua responsabilidade. O serviço é executado a partir das vistorias feitas pelas equipes técnicas, do monitoramento em campo e das solicitações registradas pelos munícipes. Não há uma periodicidade fixa para toda a cidade, uma vez que a ocorrência e o desenvolvimento dos formigueiros variam conforme fatores como a espécie, o tamanho da colônia, as condições climáticas, a umidade do solo, a vegetação existente e a possibilidade de reinfestação."

"As ações são priorizadas em locais com maior incidência de formigueiros, risco à circulação de pedestres, potencial de acidentes e prejuízos à vegetação e aos canteiros públicos. Em colônias de maior porte, o controle pode demandar mais de uma intervenção, motivo pelo qual as equipes realizam acompanhamento técnico para avaliar a efetividade do tratamento e, se necessário, promover novas aplicações", informou ainda a nota.

Segundo a Semab, as equipes já realizaram vistorias nos locais citados pela reportagem. O controle foi iniciado na Avenida Nossa Senhora de Fátima, nas áreas do Cinturão Verde, na região do Jardim Estoril, e na Avenida Comendador José da Silva Martha. A intervenção na Avenida Nações Unidas, nas proximidades da Rodovia Marechal Rondon, está programada para esta semana.

Formigueiro na praça Ulysses Mendes, na Vila Santa Luzia
Formigueiro na praça Ulysses Mendes, na Vila Santa Luzia
Funcionário da Semab realiza controle da formigas na área verde da avenida Nossa Senhora de Fátima
Funcionário da Semab realiza controle da formigas na área verde da avenida Nossa Senhora de Fátima

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