No primeiro dia de depoimentos na Comissão Especial de Inquérito (CEI) instalada pelo Legislativo para apurar o contrato de aplicação eletrônica de multas em Bauru, nesta quinta-feira), a Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural (Emdurb) cancela a expansão da 'área azul' além da região central. A medida vale para as vagas acima da av. Duque de Caxias e onde o sistema estava suspenso. Com isso, a direção da empresa reconhece, de um lado, que fez a ampliação do estacionamento rotativo com base em um levantamento ainda de 2017 e sem preparar o usuário (divulgação massiva e educativa) e (de outro) que tem receio quanto a capacidade da cobrança apenas no setor original cobrir a despesa mensal de quase R$ 240 mil com o consórcio contratado.

Primeiro a depor à CEI, o presidente da Emdurb, Donizete do Carmo, apontou que o estacionamento rotativo, na prática, não funcionava, e "arrecadava em torno de R$ 7 mil por dia na média e hoje arrecada em média R$ 22 mil na primeira semana do novo serviço". Os agentes do GOT pouco atuavam. O JC denunciou a prevaricação há vários anos, inclusive junto ao Ministério Público. O Centro virou terra sem lei e com uso de vagas públicas como particular em muitos casos.

A questão é que um dos principais argumentos para a ampliação da cobertura das vagas rotativas (acima da avenida Duque de Caxias, sobretudo) neste momento foi justamente para "equacionar" a relação entre ampliar o uso rotativo com pagamento e a capacidade de custear o contrato de R$ 240 mil mensais, ou perto de R$ 15 milhões no total para 60 meses.