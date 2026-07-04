Há lugares onde o amor é proibido e o ódio liberado? Essa parece ser uma contradição moral silenciosa em alguns contextos institucionais modernos: eles temem os vínculos que tornam as pessoas menos manipuláveis, mas promovem as forças que as tornam solitárias.

O amor, a amizade, a lealdade e o cuidado são muitas vezes tratados como riscos: risco de favoritismo, risco de distração, risco de conflito, risco de descontrole... A hostilidade, ao contrário, raramente recebe esse nome. A hostilidade

aparece domesticada como competição, produtividade, individualismo, cobrança, resiliência, ambição. Assim, a ternura hoje precisa justificar-se; enquanto a dureza parece natural. O problema obviamente não está em toda regra que limita relações íntimas no trabalho, pois há situações em que a norma protege ncontra abuso, assédio, autoritarismo e injustiça. O problema ocorre quando a instituição protege-se do afeto mais do que protege as pessoas da crueldade.

Uma organização eticamente saudável não deve proibir que os seres humanos se reconheçam; deve impedir que esse reconhecimento seja convertido em formas de privilégio, coerção ou outras formas de violência. A diferença, aqui, é importante: uma coisa é regular o poder; outra, muito sombria, é suspeitar da humanidade.