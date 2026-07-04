A Copa do Mundo de Futebol historicamente sempre foi considerada um importante ativo eleitoral pelos marqueteiros. Benito Mussolini se utilizou da Copa da Itália, em 1934, para alardear a eugenia fascista. Tratava-se de uma pseudociência destinada à seleção de característica genéticas consideradas "superiores", para criar uma super raça. Desde então os governos se utilizam da comoção gerada pelo esporte para dominar a atenção pública, promover identidade nacional e obter dividendos eleitorais.

No governo Emílio Garrastazu Médici (1970), a seleção canarinha conquistou o "Tri", no México, com Pelé, Tostão, Jairzinho, Rivelino, Gerson e companhia. A ditadura militar apropriou-se da vitória para promover o ufanismo, mascarar a repressão e legitimar o governo em tempos de "Brasil, Ame-o ou Deixe-o". Apesar do país viver os seus "anos de chumbo", com censura total à imprensa, aos professores e até às artes, vivíamos o "Milagre Econômico" de Delfim Netto e Roberto Campos. Tínhamos um PIB médio de mais de 11%, de dar inveja aos chineses de hoje. O Produto Interno Bruto refere-se ao fluxo de produção anual. Não indica a qualidade de vida, a desigualdade social, já que não mostra como a renda é distribuída entre a população. Havia, sim, pleno emprego, mas nada que justificasse o uso liberal da tortura e as mais graves violações dos direitos humanos da nossa história.

"Pra frente Brasil - setenta milhões em ação, para frente Brasil, salve a seleção" - dizia a marchinha. Hoje somos 213 milhões e os problemas econômicos continuam. O grande censor de agora é o Supremo Tribunal Federal.