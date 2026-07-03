Lençóis Paulista - O Ministério Público (MP) instaurou inquérito civil para apurar supostas irregularidades na gestão da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Lençóis Paulista (43 quilômetros de Bauru). De acordo com nota do órgão, "o procedimento está em fase de coleta de informações e acompanhamento". O caso também está na mira da Câmara Municipal, que informou que investiga denúncias através da Comissão de Saúde.

Conforme já divulgado pelo JCNET/Sampi, em abril, o MP passou a acompanhar o assunto por meio de uma "notícia de fato", solicitando informações ao Legislativo sobre pedido de instauração de Comissão Especial de Inquérito (CEI) assinado pelos 12 vereadores, em fevereiro, com o objetivo de apurar a gestão da UPA. Por decisão da Mesa Diretora, o requerimento de pedido de CEI foi arquivado.

A partir da resposta da Câmara, a Promotoria de Justiça instaurou o inquérito civil. Em nota, o presidente da Casa, Francisco de Assis Naves, o Chico Naves (MDB), argumentou que o inquérito "não representa qualquer reprovação ou censura à atuação do Poder Legislativo em relação ao requerimento de instauração da Comissão Especial de Inquérito (CEI), que não foi aprovado pelo Plenário".