Jaú - Portaria publicada nesta sexta-feira (3) pelo Ministério da Saúde no Diário Oficial da União (DOU) credencia a Santa Casa de Jaú (47 quilômetros de Bauru) para a realização de procedimentos cirúrgicos cardiovasculares de alta complexidade. Com a habilitação, o hospital passará a receber aporte de cerca de R$ 400 mil mensais, o que totaliza um repasse adicional de cerca de R$ 4,8 milhões por ano apenas para esse tipo de atendimento.

Em postagem feita no Facebook, a Santa Casa contou que aguardava pelo credenciamento, que beneficiará pacientes de Jaú e de outros 11 municípios, há 13 anos. "A Santa Casa já contava com equipe especializada, estrutura, hemodinâmica e profissionais preparados para realizar esses atendimentos. Faltava apenas a habilitação", declarou.

"Até então, pacientes com infarto e outras doenças cardíacas graves precisavam ser internados e aguardar transferência para hospitais de outras cidades, como Bauru e Botucatu. Em muitos casos, essa espera chegava a cerca de 10 dias, reduzindo as chances de recuperação e aumentando o risco de sequelas", complementou.