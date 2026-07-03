A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Saúde, informa que a vacina Pneumocócica 20-valente (P20) começa a ser aplicada nesta segunda-feira (6). A vacina estará disponível em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Unidades de Saúde da Família (USFs). A P20 passa a integrar o Calendário Nacional de Vacinação, ampliando a proteção contra a doença pneumocócica ao oferecer cobertura para um maior número de sorotipos da bactéria Streptococcus pneumoniae, responsável por doenças como pneumonia, meningite, otite e sepse.

A vacina é indicada para crianças menores de 5 anos, conforme o número de doses da vacina Pneumocócica 10-valente (P10) recebidas anteriormente. Bebês prematuros também estão contemplados. Pais e responsáveis devem procurar uma UBS ou USF com a carteira de vacinação da criança para que a situação vacinal seja avaliada. Dependendo do histórico de vacinação e das recomendações vigentes, algumas crianças poderão necessitar de doses adicionais.

A vacinação será realizada durante o período de funcionamento de cada unidade de saúde. Para receber a dose, é necessário apresentar um documento da criança e a caderneta de vacinação. A Secretaria de Saúde reforça a importância de manter a vacinação em dia, garantindo maior proteção às crianças e contribuindo para a prevenção de doenças imunopreveníveis.