Pederneiras - A Prefeitura de Pederneiras (26 quilômetros de Bauru) oficializou a assinatura de importante termo de convênio com o Governo do Estado, por intermédio da Casa Militar e da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (CEPDEC). O acordo garante os recursos para a construção de uma nova e moderna ponte sobre o rio Bauru na Estrada Municipal PDN-203, na região do assentamento Horto de Aimorés.
A cerimônia oficial de assinatura ocorreu na tarde desta quinta-feira (2), na Capital paulista, e contou com a participação do governador Tarcísio de Freitas, além de diversas autoridades, entre secretários de Estado, deputados, prefeitos e lideranças regionais.
O valor total do investimento para execução da obra é de R$ 1.345.212,52. Deste montante, R$ 1.277.951,89 são provenientes de repasse do governo estadual, enquanto R$ 67.260,63 correspondem à contrapartida com recursos da prefeitura.
De acordo com a administração municipal, a nova ponte terá uma estrutura mista de aço e concreto armado, substituindo os antigos moldes que sofriam com a ação do tempo e o impacto das fortes chuvas.
"A intervenção é estratégica e essencial para garantir o tráfego seguro de veículos e pedestres, além de assegurar o escoamento contínuo da produção agrícola local e o transporte escolar que atende as famílias residentes no assentamento Horto de Aimorés", ressalta.
Presente no evento, a prefeita Ivana Bertolini Camarinha celebrou a conquista. "Estamos extremamente felizes com a assinatura deste convênio, que trará dignidade e segurança definitiva para os moradores do Horto de Aimorés e para os produtores rurais que utilizam esta estrada", declarou.
Seguindo as diretrizes da Lei Federal nº 14.133/2021, o município dará andamento ao processo de licitação pública para a contratação da empresa responsável pela execução dos serviços. As obras no Horto de Aimorés têm previsão de início nos próximos meses.
No Estado
No Estado de São Paulo, os investimentos e entregas destinados ao fortalecimento da proteção e defesa civil contemplam 142 municípios por meio de 154 iniciativas que somam mais de R$ 112 milhões.
O pacote de ações inclui a inauguração do novo Centro Logístico Humanitário da Defesa Civil, a entrega de caminhões-pipa, a assinatura de convênios para obras de prevenção e redução de riscos, autorizações para novos investimentos em infraestrutura e equipamentos e a formalização de uma parceria estratégica para reforçar o combate aos incêndios florestais.
Na região de Bauru, a cidade de Bauru recebeu dois veículos 4x2 e os municípios de Bocaina, Iacanga e Mineiros do Tietê firmaram convênio para aquisição de caminhão-pipa. Já Barra Bonita firmou convênio para aquisição de uma viatura 4x4. Além de Pederneiras, no evento, também foram firmados convênios para obras de proteção nas cidades de Arealva e Boraceia.
Estado amplia estrutura da Defesa Civil
Um dos principais destaques foi a inauguração do novo Centro Logístico Humanitário da Defesa Civil, estrutura que recebeu investimento de R$ 5,8 milhões e passa a concentrar o armazenamento estratégico de ajuda humanitária, equipamentos e insumos destinados ao atendimento rápido da população em situações de emergência e desastre em todo o território paulista.
Também foram entregues 28 caminhões-pipa, adquiridos em parceria com o Fundo Social de São Paulo, com investimento de R$ 14,5 milhões. Os veículos irão reforçar a atuação dos municípios em situações de estiagem, escassez hídrica e apoio às operações de resposta a emergências.
O Governo de São Paulo autorizou a celebração de convênios para a execução de 48 novas obras de proteção e defesa civil, com investimento de R$ 40,8 milhões; a aquisição de 19 viaturas 4x4, no valor de R$ 4,8 milhões; e a celebração de convênios para aquisição de mais 28 caminhões-pipa, com investimento de R$ 14,5 milhões, ampliando a estrutura operacional das Coordenadorias Municipais de Proteção e Defesa Civil.
Também foi assinado protocolo de intenções entre a Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil e a Associação Florestar, sem ônus financeiro, para compartilhamento de imagens de câmeras de monitoramento e de informações sobre brigadistas e caminhões-pipa das empresas associadas. A iniciativa permitirá integrar esses dados ao sistema Muralha do Fogo, fortalecendo as ações de prevenção, monitoramento e resposta aos incêndios florestais no Estado de São Paulo.