Lençóis Paulista - Após novas diligências e apurações, a Polícia Civil de Lençóis Paulista (43 quilômetros de Bauru) identificou mais três suspeitos de ligação com o grupo criminoso que se envolveu em confrontos com a Polícia Militar (PM) na semana passada, resultando na morte de dois homens, na prisão de outros quatro e na apreensão de veículos, armas, munições e máscaras.

Segundo a polícia, os suspeitos são um jovem de 19 anos e dois adolescentes, de 17 anos, que teriam levado o Toyota Yaris avistado no local onde ocorreu o confronto entre os policiais militares e um grupo armado, no fim da noite do último dia 25, até um imóvel no Jardim América, em Lençóis Paulista.

Imagens de câmera de segurança na região registraram o momento em que o carro deixa a casa do jovem e de um dos adolescentes, que são irmãos, e segue até a residência onde ficou escondido. Na ocasião, os criminosos que estavam no Toyota Yaris no momento do confronto com a PM conseguiram fugir.