Lençóis Paulista - Após novas diligências e apurações, a Polícia Civil de Lençóis Paulista (43 quilômetros de Bauru) identificou mais três suspeitos de ligação com o grupo criminoso que se envolveu em confrontos com a Polícia Militar (PM) na semana passada, resultando na morte de dois homens, na prisão de outros quatro e na apreensão de veículos, armas, munições e máscaras.
Segundo a polícia, os suspeitos são um jovem de 19 anos e dois adolescentes, de 17 anos, que teriam levado o Toyota Yaris avistado no local onde ocorreu o confronto entre os policiais militares e um grupo armado, no fim da noite do último dia 25, até um imóvel no Jardim América, em Lençóis Paulista.
Imagens de câmera de segurança na região registraram o momento em que o carro deixa a casa do jovem e de um dos adolescentes, que são irmãos, e segue até a residência onde ficou escondido. Na ocasião, os criminosos que estavam no Toyota Yaris no momento do confronto com a PM conseguiram fugir.
A reportagem apurou que um deles foi baleado no confronto e levado ferido por comparsas até a Capital. A Polícia Civil realiza diligências para tentar identificar esse suspeito ferido, além dos homens que estavam no Toyota. Também são feitas buscas para localizar o autor intelectual da ação, que já foi identificado.
Conforme divulgado pelo JCNET/Sampi, o dono da casa onde o Yaris estava escondido, de 41 anos, foi preso em flagrante na manhã de terça-feira (30) pelos crimes de receptação e associação criminosa. O veículo, que havia sido roubado no último dia 14, na Capital paulista, foi apreendido para a realização de perícia.
Na quarta-feira (1), a Justiça converteu a prisão em flagrante dele em prisão preventiva. Até o momento, segundo a Polícia Civil, 10 suspeitos de fazerem parte do grupo criminoso, que estaria em Lençóis Paulista para cometer um roubo, conforme revelaram apurações preliminares, já foram identificados.
Relembre o caso
Na noite do último dia 25, um dos integrantes do grupo, Edegar Gonçalves Machado, de 44 anos, morreu atingido por quatro disparos de arma de fogo em um canavial em Lençóis Paulista, durante troca de tiros entre grupo armado e a PM. Com passagens por tráfico de drogas, roubo e receptação, ele havia deixado o sistema prisional em abril deste ano. Os demais homens que estavam com Edegar em um Ford EcoSport preto conseguiram fugir, assim como comparsas que estavam no Toyota Yaris.
A suspeita preliminar dos policiais, confirmada após investigações, é de que os homens estariam a caminho de cometer um roubo quando, coincidentemente, se depararam com policiais militares em patrulhamento. No EcoSport, que foi abandonado pelo grupo, foram apreendidas cápsulas deflagradas de munição de fuzil, além de três máscaras faciais de látex, dois carregadores de fuzil calibre .556, com 29 projéteis, pé de cabra, braçadeiras de nylon, um simulacro de pistola e pertences pessoais.
Na tarde de sexta-feira (26), um novo confronto entre a PM e homens armados que faziam parte da mesma quadrilha terminou com um dos suspeitos mortos e outros três presos no bairro Cecap, em Lençóis Paulista, onde eles estavam escondidos. Com eles, foram apreendidos um revólver calibre 38, pistolas, carregadores e celulares. O caso segue sob investigação, por parte da Polícia Civil, visando à identificação e à prisão de outros eventuais envolvidos.