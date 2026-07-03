Na manhã desta sexta-feira (3), o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, esteve presente à cerimônia de inauguração do câmpus do Instituto Federal em Bauru, localizado na avenida Nações Norte, realizada de forma simultânea à entrega de 12 unidades dos institutos federais em todo o país, em razão da legislação eleitoral. Através de um telão e em transmissão online para várias inaugurações idênticas em todo o País, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva agradeceu publicamente à prefeita Suéllen Rosim pela doação do terreno que permitiu a construção da sede definitiva do Instituto. "Eu quero agradecer a todos os prefeitos que colaboraram com o Instituto, em especial a prefeita Suéllen Rosim, de Bauru, que deu um terreno para fazer o Instituto", afirmou Lula durante a transmissão oficial.

O evento em Bauru contou com a presença do vice-presidente Geraldo Alckmin, da segunda-dama Lu Alckmin, do reitor do Instituto, Silmário Batista dos Santos; da diretora-geral do câmpus Bauru, Tamyris Proença Bonilha Garnica; da representante do Ministério da Educação, Valéria Lima; da prefeita Suéllen Rosim, dos vereadores Estela Almagro e Márcio Teixeira, além de autoridades, servidores, estudantes e representantes da comunidade.

O vice-presidente Geraldo Alckmin também agradeceu à prefeita Suéllen Rosim pela parceria na implantação da unidade. "Quero agradecer à prefeita Suéllen, que pagou o aluguel enquanto a escola estava sendo construída", declarou o vice-presidente. Ele ainda ressaltou que o câmpus de Bauru já possui cursos de Informática e deverá oferecer Mecatrônica e o Ensino Médio Integrado ao técnico. "O ensino técnico aproxima a formação profissional das necessidades do mercado de trabalho. O estudante conclui o ensino médio e o curso técnico ao mesmo tempo, saindo com dois diplomas", explicou.