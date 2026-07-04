Proprietários de adegas de Bauru cobraram nesta sexta-feira (3) mudanças na Lei Municipal nº 8.017/2026, que regulamenta o funcionamento desses estabelecimentos no município. Durante audiência pública realizada na Câmara Municipal, representantes da categoria afirmaram que as novas regras dificultam a atividade e anunciaram que irão se mobilizar para pedir a revogação da legislação, aprovada no início deste ano.

A audiência pública foi convocada pelo presidente da Câmara, vereador Markinho Souza (MDB), para discutir os impactos da Lei Municipal que estabelece normas para o funcionamento de adegas, disk-cervejas e estabelecimentos similares em Bauru. O principal foco das reclamações foi a proibição da venda de bebidas fracionadas, como os chamados "copões", e a limitação do horário de funcionamento das adegas. Ao final do encontro, representantes do setor informaram que vão organizar um movimento para solicitar a revogação da lei.

Representando os empresários, Douglas Bueno de Oliveira, proprietário da Adega Tigrinho, questionou as exigências relacionadas ao enquadramento das adegas na Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE), além das regras para manipulação de bebidas e consumo no próprio estabelecimento. A coordenadora da Vigilância em Saúde, Meire Belchior, explicou que o CNAE previsto na legislação municipal caracteriza apenas o comércio varejista de bebidas alcoólicas e não alcoólicas, sem permitir o consumo no local.