Pederneiras - A Prefeitura de Pederneiras (26 quilômetros de Bauru), por meio da Secretaria de Segurança Pública, informa que objetos recuperados após furtos registrados no Cemitério Municipal estão à disposição dos familiares para reconhecimento e eventual restituição junto à administração do local.

Após a constatação do furto de placas de identificação, molduras para fotografias e outros ornamentos metálicos de diversos jazigos, a Secretaria de Segurança Pública registrou imediatamente boletim de ocorrência (BO) junto à Polícia Civil.

Durante as diligências, parte dos objetos foi localizada nas proximidades do cemitério, sendo recolhida e encaminhada à administração municipal, onde permanece disponível para identificação pelos proprietários.