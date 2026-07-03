Pederneiras - A Prefeitura de Pederneiras (26 quilômetros de Bauru), por meio da Secretaria de Segurança Pública, informa que objetos recuperados após furtos registrados no Cemitério Municipal estão à disposição dos familiares para reconhecimento e eventual restituição junto à administração do local.
Após a constatação do furto de placas de identificação, molduras para fotografias e outros ornamentos metálicos de diversos jazigos, a Secretaria de Segurança Pública registrou imediatamente boletim de ocorrência (BO) junto à Polícia Civil.
Durante as diligências, parte dos objetos foi localizada nas proximidades do cemitério, sendo recolhida e encaminhada à administração municipal, onde permanece disponível para identificação pelos proprietários.
Os familiares que perceberem a ausência de placas, molduras, crucifixos ou outros ornamentos em seus jazigos podem comparecer à administração do Cemitério Municipal para verificar se os materiais recuperados pertencem à sua família e, após o reconhecimento, realizar a retirada.
A Secretaria de Segurança Pública diz que segue acompanhando as ocorrências registradas no Cemitério Municipal e atua de forma integrada com as forças policiais, contribuindo com as investigações e adotando medidas para fortalecer as ações preventivas com o objetivo de coibir novos furtos e atos de vandalismo.
"Além disso, a Secretaria mantém diálogo permanente com a Polícia Militar para reforçar o patrulhamento preventivo nas imediações do cemitério, buscando garantir maior segurança ao patrimônio público e aos jazigos das famílias pederneirenses", ressalta, por meio de nota.
Informações que possam auxiliar na identificação dos responsáveis podem ser repassadas à PM, pelo telefone 190, ou à Polícia Civil, de forma anônima, pelos telefones 181 ou 197.