O Circuito Cultural Paulista, programa de circulação artística e formação de público da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, leva o espetáculo circense Suspiros e Burbujas, da Laguz Circo, para a cidade de Jaú (47 quilômetros de Bauru), neste sábado (4), às 10h, no Jardim de Baixo. Com entrada gratuita, a iniciativa conta com gestão e produção da Associação Paulista dos Amigos da Arte (APAA).

Romina Sanchez e Felipe Abreu dão vida aos palhaços Burbuja e Suspiro. Com números de música, acrobacia, malabarismo e bolhas de sabão gigantes, criam um universo mágico e divertido que convida o público de todas as idades a participar. Durante o espetáculo, há referências às origens dos artistas, enriquecendo a troca cultural entre diferentes países e regiões do Brasil.

Em 2026, o Circuito Cultural Paulista atenderá 50 municípios paulistas com a realização de 300 atividades em diferentes linguagens. O programa recebe inscrições de municípios interessados em receber as atividades e de artistas e companhias que desejam integrar a programação por meio de cadastro no site da instituição.

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