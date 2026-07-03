O Circuito Cultural Paulista, programa de circulação artística e formação de público da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, leva o espetáculo circense Suspiros e Burbujas, da Laguz Circo, para a cidade de Jaú (47 quilômetros de Bauru), neste sábado (4), às 10h, no Jardim de Baixo. Com entrada gratuita, a iniciativa conta com gestão e produção da Associação Paulista dos Amigos da Arte (APAA).
Romina Sanchez e Felipe Abreu dão vida aos palhaços Burbuja e Suspiro. Com números de música, acrobacia, malabarismo e bolhas de sabão gigantes, criam um universo mágico e divertido que convida o público de todas as idades a participar. Durante o espetáculo, há referências às origens dos artistas, enriquecendo a troca cultural entre diferentes países e regiões do Brasil.
Em 2026, o Circuito Cultural Paulista atenderá 50 municípios paulistas com a realização de 300 atividades em diferentes linguagens. O programa recebe inscrições de municípios interessados em receber as atividades e de artistas e companhias que desejam integrar a programação por meio de cadastro no site da instituição.
Serviço
Suspiros e Burbujas
Data: 4 de julho
Horário: 10h
Local: Jardim de Baixo - Jaú
Sobre a Amigos da Arte
A Associação Paulista dos Amigos da Arte, Organização Social de Cultura responsável pela gestão de chamadas públicas, do Teatro Sérgio Cardoso, e do Teatro de Araras, além do Mundo do Circo SP, trabalha em parceria com o Governo do Estado de São Paulo e a iniciativa privada desde 2004.
Música, literatura, dança, teatro, circo e atividades de artes integradas fazem parte da atuação da Amigos da Arte, que tem como objetivo fomentar a produção cultural por meio de festivais, programas continuados e da gestão de equipamentos culturais públicos. Em seus 19 anos de atuação, a Organização desenvolveu cerca de 70 mil ações que impactaram mais de 30 milhões de pessoas.