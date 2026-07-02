A tradicional Marcha para Jesus de Agudos (13 quilômetros de Bauru) será realizada neste sábado (4) e deve reunir mais de 10 mil pessoas em um grande ato de fé, oração e louvor. Organizado pelo Conselho de Pastores de Agudos (Compag), o evento é aberto ao público e a todas as religiões e terá caminhada pelas ruas da cidade, apresentações musicais, arrecadação de agasalhos e show do Ministério Morada, um dos principais nomes da música cristã no Brasil.

Um dos coordenadores do evento e integrante da diretoria do Compag, Rodrigo Batista, destaca que o principal objetivo da marcha é promover a união entre os cristãos, independentemente da denominação religiosa. "A proposta é reunir as igrejas como um só corpo, levando o nome de Jesus acima de qualquer placa ou instituição. A Marcha para Jesus é aberta a todos que acreditam em Cristo e desejam participar desse momento de fé e oração", afirma.

Responsável pela organização do percurso, Elber Lourenço explica que a concentração terá início às 17h, na praça do Sol, no bairro Professor Simões, com momentos de louvor e preparação para a caminhada. A marcha começa às 18h e percorrerá cerca de 1,5 quilômetro até a praça Tiradentes, no Centro, onde será realizado o evento principal. Durante o trajeto haverá paradas para orações voltadas ao comércio, à saúde, às autoridades e às famílias, além de pedidos por paz diante de problemas como a violência, o feminicídio e o suicídio.