A tradicional Marcha para Jesus de Agudos (13 quilômetros de Bauru) será realizada neste sábado (4) e deve reunir mais de 10 mil pessoas em um grande ato de fé, oração e louvor. Organizado pelo Conselho de Pastores de Agudos (Compag), o evento é aberto ao público e a todas as religiões e terá caminhada pelas ruas da cidade, apresentações musicais, arrecadação de agasalhos e show do Ministério Morada, um dos principais nomes da música cristã no Brasil.
Um dos coordenadores do evento e integrante da diretoria do Compag, Rodrigo Batista, destaca que o principal objetivo da marcha é promover a união entre os cristãos, independentemente da denominação religiosa. "A proposta é reunir as igrejas como um só corpo, levando o nome de Jesus acima de qualquer placa ou instituição. A Marcha para Jesus é aberta a todos que acreditam em Cristo e desejam participar desse momento de fé e oração", afirma.
Responsável pela organização do percurso, Elber Lourenço explica que a concentração terá início às 17h, na praça do Sol, no bairro Professor Simões, com momentos de louvor e preparação para a caminhada. A marcha começa às 18h e percorrerá cerca de 1,5 quilômetro até a praça Tiradentes, no Centro, onde será realizado o evento principal. Durante o trajeto haverá paradas para orações voltadas ao comércio, à saúde, às autoridades e às famílias, além de pedidos por paz diante de problemas como a violência, o feminicídio e o suicídio.
De acordo com Rodrigo Batista, toda a estrutura foi planejada para receber famílias. "As crianças terão identificação por pulseiras e seguirão à frente da caminhada. Também teremos uma área kids na praça Tiradentes para que os pais possam participar com tranquilidade", ressalta. Ele acrescenta que o encerramento contará com apresentações de ministérios locais, participação da dupla Tainara e Suéllen, que é prefeita de Bauru e, às 21h, o show do Ministério Morada.
Além da programação religiosa, o evento terá sorteios de brindes, incluindo uma bolsa de estudos integral para um curso superior EAD da FAAG, além de cortes de cabelo, serviços de estética e brindes oferecidos por patrocinadores. Neste ano, a organização também promoverá uma campanha de arrecadação de agasalhos, cobertores, roupas, calçados e itens de cama e banho em bom estado, que poderão ser entregues no ponto de coleta instalado na praça Tiradentes.
A Marcha para Jesus também marcará oficialmente a abertura das festividades de aniversário de Agudos, passando a integrar o calendário comemorativo do município.