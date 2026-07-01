A prefeita Suéllen Rosim (PSD) e o presidente da Emdurb, Donizete do Carmo, receberam, nesta quarta-feira (1), a maior parte dos vereadores da Câmara Municipal para discutir o novo modelo da Área Azul em Bauru. Considerando as manifestações apresentadas pela população e pelos vereadores, o governo municipal informa que Suéllen solicitou à equipe técnica da Emdurb que reavalie a implantação que foi feita de novas vagas da Área Azul.

Durante a reunião, foram ouvidas as principais demandas apresentadas pelos parlamentares e foram esclarecidos os aspectos técnicos relacionados ao sistema de estacionamento rotativo. A prefeita reforçou que não há qualquer previsão de interrupção da fiscalização realizada pela Emdurb. A gestão e a operação do sistema são de responsabilidade da empresa pública, que atua com base em critérios técnicos e na legislação vigente.

Ao mesmo tempo, considerando as manifestações apresentadas pela população e pelos vereadores, Suéllen solicitou à equipe técnica da Emdurb que reavalie a implantação que foi feita de novas vagas da Área Azul. A orientação é que seja analisada a suspensão temporária da implantação nos trechos ampliados, permitindo uma avaliação mais aprofundada dos impactos e de eventuais ajustes necessários.