O Sonora Festival Bauru 2026 leva a programação musical para o ambiente digital com a realização do Sonora Day, nesta sexta-feira (3), a partir das 16h, com transmissão gratuita pelo YouTube. A iniciativa reúne 11 apresentações gravadas durante a edição deste ano do festival, destacando a diversidade da música autoral produzida por compositoras do interior paulista.

A versão online surgiu após as fortes chuvas impediram as apresentações ao ar livre em Bauru. Com isso, a organização adaptou o evento para ampliar o alcance do projeto e levar os shows gratuitamente ao público de diferentes regiões do país. A programação contará com apresentações de Ilma Brescia, Silvia Souto, Joyce Rodrigues, 2Negros, Karoline Violeira, Trio Rabeca Variada, TempusVernum, Batuque das Maria, Hella Oliveira, Poexistindo Marginal e Amaranta e Convidadas, em estilos que passam pela MPB, viola caipira, rap, música instrumental, cultura popular e metal.

Além dos shows, o festival promove ao longo de julho o Sonora Capacita, série de oficinas gratuitas disponibilizadas no YouTube às terças e quintas-feiras. A programação inclui temas ligados à música, produção cultural, empoderamento feminino e financiamento de projetos. Outra ação do projeto é o Mapeamento da Cena, pesquisa que busca identificar as demandas de compositoras da região e contribuir com futuras ações de fortalecimento do setor musical local.