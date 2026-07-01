Em reunião com 13 vereadores, na manhã desta quarta-feira (1), a prefeita de Bauru, Suéllen Rosim (PSD), afirmou que não fará a revogação do contrato com o Consórcio Bauru Park, responsável pela implantação da nova Área Azul no município. Mas disse ser possível fazer ajustes na execução do contrato firmado entre a Emdurb e o Consórcio, responsável pela implantação do sistema de estacionamento rotativo no município.

Segundo a prefeita, uma eventual decisão sobre a rescisão do contrato não dependeria da chefia do Poder Executivo, mas da análise técnica da empresa responsável pela gestão do trânsito - a Emdurb. "Apesar de saber que a autonomia para romper ou não o contrato não é uma decisão política, mas técnica, da empresa que tem um presidente e uma equipe especializada que cuida da mobilidade da cidade, entendo que a discussão realizada hoje trouxe reflexões importantes", afirmou.

Suéllen ressaltou que não defende o fim da Área Azul, mas acredita que o sistema pode ser aperfeiçoado para atender melhor à população. "Eu não sou favorável a revogar a política pública, mas entendo que ela pode ser aperfeiçoada", disse. Entre os pontos debatidos, a prefeita destacou a manutenção da fiscalização, principalmente com caráter educativo. Segundo ela, o objetivo do sistema não é aplicar multas, mas garantir a rotatividade das vagas nas regiões de maior demanda. "Quem é contra a fiscalização, principalmente quando ela é educativa? O objetivo não é multar, mas fazer com que a vaga cumpra sua função de ser rotativa", afirmou.