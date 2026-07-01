A cidade de Bauru e a Polícia Civil perderam, nesta quarta-feira (1), um dos delegados que construíram uma bela e importante trajetória no combate ao crime: Marcelo Nagib Haddad, aos 67 anos. Já aposentado, ele foi investigador de polícia entre 1982 e 1985, quando se tornou delegado de polícia, atuando em Ibitinga, Balbinos, Lençóis Paulista, Agudos, São Joaquim da Barra e, depois, nos 1.º, 3.º e 4.º Distritos Policiais (DPs) de Bauru. Também trabalhou na Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran) e se aposentou como assistente da Delegacia Seccional de Bauru.

O velório ocorre no Centro Velatório Terra Branca, no Centro de Bauru, com o local do sepultamento ainda a ser definido. Ele deixa a esposa, Carla, os filhos Vinicius e Maria Claudia, além dos netos Pedro Henrique e João Vicente.

Marcelo Nagib Haddad era genro do renomado delegado de polícia Francisco de Assis Moura (Chicão), já falecido, que dá nome à sede do Departamento de Polícia Judiciária de São Paulo Interior (Deinter 4). Segundo o cunhado de Marcelo Haddad e filho de Chicão, Francisco de Assis Moura, a perda impactou profundamente a família. “Ele era uma pessoa excelente, solícita, maravilhosa. Vai deixar muita saudade. Era corintiano, gostava muito de futebol e, inclusive, levava e acompanhava os netos vários dias da semana na Escolinha de Futebol Infantil do BTC e também no projeto social de judô do clube”, disse o cunhado ao JCNET.