A Câmara Municipal de Bauru aprovou, na sessão desta terça-feira (30), um projeto de lei do vereador Arnaldinho Ribeiro (Avante) que amplia a transparência na gestão da alimentação escolar da rede municipal de ensino. A proposta institui o programa "Escola Transparente", que prevê a divulgação não apenas dos cardápios oferecidos aos estudantes, mas também de informações detalhadas sobre a aplicação dos recursos destinados à merenda escolar.

Pelo texto aprovado, a população terá acesso a dados como os valores recebidos para a alimentação escolar, os recursos efetivamente executados, eventuais saldos remanescentes, além de informações sobre contratos, atas de registro de preços, fornecedores e parcerias relacionadas ao fornecimento da merenda.

Outro ponto previsto é a obrigatoriedade de comunicar às famílias sempre que houver alterações no cardápio originalmente planejado. Situações como desabastecimento de alimentos, troca de fornecedores ou questões sanitárias deverão ser registradas e informadas aos pais e responsáveis, garantindo maior transparência sobre as mudanças ocorridas durante o ano letivo.