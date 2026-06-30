Lençóis Paulista - Após investigações e diligências, nesta terça-feira (30), a Polícia Civil de Lençóis Paulista (43 quilômetros de Bauru) prendeu em flagrante outro integrante do grupo criminoso que se envolveu em confrontos com a Polícia Militar (PM) na semana passada que resultaram na morte de dois suspeitos e na prisão de três homens (leia mais abaixo). Um segundo veículo usado pela quadrilha foi apreendido e será alvo de perícia.
Segundo o registro policial, R.W.O.L., 41 anos, foi preso pela manhã. Na residência dele, no Jardim América, em Lençóis Paulista, estava um Toyota Yaris que havia sido avistado no local onde ocorreu o confronto entre policiais militares e um grupo armado no fim da noite da última quinta-feira (25). Na ocasião, os ocupantes do automóvel conseguiram fugir.
Questionado, R.W.O.L. disse que havia guardado o veículo a pedido de três homens, na madrugada de sexta-feira (26). O carro havia sido roubado no último dia 14, na Capital paulista. O homem foi autuado em flagrante pelos crimes de receptação e associação criminosa e permaneceu preso, à disposição da Justiça, aguardando audiência de custódia.
De acordo com a Polícia Civil, as investigações também indicaram quem teriam sido os responsáveis em Lençóis Paulista por fornecer ao grupo da capital informações sobre eventuais alvos na cidade. Conforme a polícia, equipes da delegacia estão mantendo contato com essas pessoas para que reforcem os cuidados, independentemente das prisões.
A Polícia Civil também ressalta que o caso de quinta-feira não tem qualquer relação com o roubo ocorrido no domingo (28) em uma mansão no Jardim Humaitá, quando ladrões armados fugiram levando relógios de altíssimo valor, joias, um aparelho celular e dinheiro. Cinco suspeitos do assalto foram presos no mesmo dia em Lençóis Paulista e em Brotas.
O confronto
Conforme divulgado pelo JCNET/Sampi, um dos integrantes do grupo, Edegar Gonçalves Machado, 44 anos, morreu na noite de quinta-feira, atingido por quatro disparos de arma de fogo, em um canavial em Lençóis Paulista, durante troca de tiros entre um grupo armado e a PM. Com passagens por tráfico de drogas, roubo e receptação, ele havia deixado o sistema prisional em abril deste ano. Os demais homens que estavam com ele em um Ford EcoSport preto conseguiram fugir.
A suspeita preliminar dos policiais é de que os homens estariam a caminho de cometer um crime, ainda não especificado, quando, coincidentemente, se depararam com policiais militares em patrulhamento. No veículo abandonado pelo grupo, foram apreendidas cápsulas deflagradas de munição de fuzil, além de três máscaras faciais de látex, dois carregadores de fuzil calibre .556, com 29 projéteis, pé de cabra, braçadeiras de nylon, um simulacro de pistola e pertences pessoais.
Na tarde de sexta-feira (26), um novo confronto entre a PM e homens armados que fariam parte da mesma quadrilha terminou com um dos suspeitos mortos e outros três presos no bairro Cecap, em Lençóis Paulista, onde eles estavam escondidos. Com eles, foram apreendidos um revólver calibre 38, pistolas, carregadores e celulares. O caso segue sob investigação.