Lençóis Paulista - Após investigações e diligências, nesta terça-feira (30), a Polícia Civil de Lençóis Paulista (43 quilômetros de Bauru) prendeu em flagrante outro integrante do grupo criminoso que se envolveu em confrontos com a Polícia Militar (PM) na semana passada que resultaram na morte de dois suspeitos e na prisão de três homens (leia mais abaixo). Um segundo veículo usado pela quadrilha foi apreendido e será alvo de perícia.

Segundo o registro policial, R.W.O.L., 41 anos, foi preso pela manhã. Na residência dele, no Jardim América, em Lençóis Paulista, estava um Toyota Yaris que havia sido avistado no local onde ocorreu o confronto entre policiais militares e um grupo armado no fim da noite da última quinta-feira (25). Na ocasião, os ocupantes do automóvel conseguiram fugir.

Questionado, R.W.O.L. disse que havia guardado o veículo a pedido de três homens, na madrugada de sexta-feira (26). O carro havia sido roubado no último dia 14, na Capital paulista. O homem foi autuado em flagrante pelos crimes de receptação e associação criminosa e permaneceu preso, à disposição da Justiça, aguardando audiência de custódia.