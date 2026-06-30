Como parte de investigação relacionada a furtos e receptações de fios de cobre em Bauru, nesta segunda-feira (29), policiais civis da 1.ª Delegacia de Investigações Gerais da Divisão Especializada de Investigações Criminais (1.ª DIG/Deic) apreenderam grande quantidade do material em uma chácara no Vale do Igapó, além de uma máquina adaptada para a separação do metal. Um suspeito foi identificado e responderá por receptação.
As apurações visavam descobrir o local onde era armazenado e separado o cobre de fios furtados de empresas de telefonia na cidade. Após a identificação do imóvel, com ordem judicial, as equipes cumpriram mandado de busca e apreensão no local.
Durante as diligências, foram localizados 270 quilos de capas de fios já descascados, a máquina adaptada para separar o cobre, mais de 11 quilos do metal e uma parafusadeira com identificação patrimonial de uma empresa, possivelmente produto de furto.
"A equipe identificou o responsável pelo imóvel e o veículo utilizado, sendo o espaço locado em seu nome. O investigado possui antecedentes por furtos de fios e é suspeito de liderar associação criminosa na região. A investigação prossegue para identificação de outros envolvidos", informa a Polícia Civil, por meio de nota.