O Colégio Técnico Industrial “Prof. Isaac Portal Roldán”, da Unesp em Bauru, obteve a melhor nota entre as escolas da rede pública estadual de São Paulo na edição 2025 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). No panorama nacional, a escola alcançou a terceira melhor média geral, considerando o mesmo recorte de dependência administrativa - as redes estaduais de todas as unidades federativas.

Os microdados das escolas participantes do exame foram divulgados pelo Ministério da Educação na última semana e podem ser acessados no portal do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pela avaliação.

O resultado leva em conta a nota média dos alunos nas quatro áreas de conhecimento avaliadas e na redação. Em 2025, a média geral do CTI Bauru, com a participação de 127 alunos, foi de 683,40 pontos. Em 2024, foi de 680,96. A nota dos estudantes na Redação foi 753,54, ante os 792,91 pontos alcançados no ano anterior. Entre as áreas de conhecimento, o destaque do colégio, repetindo o que ocorrera no ano anterior, foi Matemática e suas Tecnologias, com 756,86 de média.