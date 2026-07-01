O Colégio Técnico Industrial “Prof. Isaac Portal Roldán”, da Unesp em Bauru, obteve a melhor nota entre as escolas da rede pública estadual de São Paulo na edição 2025 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). No panorama nacional, a escola alcançou a terceira melhor média geral, considerando o mesmo recorte de dependência administrativa - as redes estaduais de todas as unidades federativas.
Os microdados das escolas participantes do exame foram divulgados pelo Ministério da Educação na última semana e podem ser acessados no portal do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pela avaliação.
O resultado leva em conta a nota média dos alunos nas quatro áreas de conhecimento avaliadas e na redação. Em 2025, a média geral do CTI Bauru, com a participação de 127 alunos, foi de 683,40 pontos. Em 2024, foi de 680,96. A nota dos estudantes na Redação foi 753,54, ante os 792,91 pontos alcançados no ano anterior. Entre as áreas de conhecimento, o destaque do colégio, repetindo o que ocorrera no ano anterior, foi Matemática e suas Tecnologias, com 756,86 de média.
Considerando apenas a cidade de Bauru, o colégio foi o mais bem avaliado entre todas as instituições participantes, públicas e privadas. Esse é um feito que se repetiu ao menos cinco vezes na última década.
Além da unidade em Bauru, a Unesp conta com outros dois colégios técnicos que se destacam regionalmente. Na cidade de Guaratinguetá, o Colégio Técnico Industrial “Prof. Carlos Augusto Patrício Amorim” foi a escola estadual melhor avaliada no Enem 2025. No geral, listando todas as escolas públicas e privadas do município do Vale do Paraíba, foi o detentor da segunda melhor média geral, com 639,61 pontos.
A situação é parecida à do Colégio Técnico Agrícola “José Bonifácio” da Unesp em Jaboticabal. A escola ficou na primeira posição entre as escolas da rede estadual de ensino na cidade, com média geral de 570,46 pontos.
Um dos diferenciais dos alunos dos colégios técnicos da Unesp é a possibilidade de desenvolver projetos de iniciação científica, antecipando experiências que só teriam em um curso de graduação.
"O aluno sai muito bem preparado após três anos no colégio. Ele tem acesso a uma estrutura muito sólida, tanto no que diz respeito ao conhecimento adquirido em sala de aula quanto às experiências de pesquisa na Universidade e de estágio na indústria", destaca o diretor do CTI Bauru, Marcelo Rodrigues da Silva Pelissari.
Desde 2021, os colégios técnicos da Unesp adotaram o sistema de reserva de 50% das vagas para os alunos provenientes da rede pública de ensino. Outro dado importante é que, pelo segundo ano consecutivo, as unidades receberam uma verba destinada a auxílio permanência dos estudantes em vulnerabilidade social.
“Temos 50% dos alunos que vieram da rede pública. Então, desmistifica os comentários de que a reserva de vagas prejudicaria o desempenho do colégio. É o contrário. O colégio vem mantendo os resultados no exame e ainda proporciona um ambiente de convivência mais plural”, diz o diretor do colégio da Unesp em Bauru.
Os colégios técnicos da Unesp contam com supervisão delegada, sob responsabilidade de uma docente da Universidade. É uma forma de acompanhar e assessorar as atividades das três unidades de ensino básico e ainda prover aportes técnico, administrativo, metodológico e pedagógico.