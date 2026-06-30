Na manhã desta terça-feira (30), policiais civis do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Bauru flagraram um homem com uma submetralhadora de fabricação caseira, de calibre 9 milímetros, com dois carregadores, cada um com capacidade para 30 projéteis, no Jardim Nova Esperança. Na casa dele, as equipes apreenderam uma pistola. O homem permaneceu preso e a mulher dele, também autuada, foi liberada após pagar fiança.
Segundo o registro policial, os policiais realizavam diligências no bairro relacionadas a investigações de furtos e receptações quando, nas proximidades de uma praça, avistaram alguns homens ao lado de uma van estacionada e desconfiaram do comportamento deles.
Durante o monitoramento, a equipe do SIG identificou o motorista da van, de 48 anos, conhecido nos meios policiais por envolvimento anterior com o tráfico de drogas. Quando ele deixou o local, foi acompanhado e abordado na altura da quadra 9 da rua São Sebastião.
No veículo, sob o banco do motorista, foi encontrada uma caixa com a submetralhadora caseira, calibre 9 milímetros, com dois carregadores, cada um com capacidade para 30 projéteis. Indagado sobre a posse de mais armas, ele negou e autorizou buscas em sua casa.
No imóvel, no Jardim Bela Vista, a companheira do suspeito, de 31 anos, revelou que possuía uma pistola de calibre .635 para sua defesa e entregou aos policiais a arma, sem qualquer documentação, que estava com cinco munições, além de duas munições de calibre .22.
O casal foi conduzido ao SIG, onde o homem foi autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo de uso restrito e permaneceu preso, à disposição da Justiça, aguardando audiência de custódia. Já a mulher foi autuada por posse irregular de arma de fogo de uso permitido, pagou fiança e foi liberada para responder em liberdade.