Jaú - Com o objetivo de proporcionar "Uma Viagem pela Linha do Tempo da Poesia Amorosa: Da Antiguidade à Contemporaneidade", a Academia Jahuense de Letras (AJL) irá celebrar seus 17 anos de existência com o "Sarau do Amor", evento literário-cultural que conta com a participação de seus membros na apresentação de poesias, nesta sexta-feira (3), a partir das 19h, na Galeria de Artes Municipal, na rua Tenente Lopes, nº 350, no Centro de Jaú (47 quilômetros de Bauru).

Com realização e participação dos membros poetas e escritores da AJL, como o presidente Luis Carlos de Campos Prado Jr. (Júnior Campos Prado), além de convidados, o evento reunirá obras de Luis de Camões, passando por Olavo Bilac, Machado de Assis e Alvares de Azevedo, dentre outros nomes da literatura.

O Sarau do Amor faz uma reverência às fases da literatura, especialmente à poesia, da antiguidade clássica, trovadorismo, romantismo e classicismo, maneirismo, rococó, arcadismo e neoclassicismo, romantismo e naturalismo, parnasianismo, simbolismo, vanguardismo europeu, surrealismo, pós-modernismo e poesias marginais e contemporânea.