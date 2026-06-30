Jaú - Explorar brincadeiras, costumes e valores de diversas partes do mundo, que atravessam gerações, e soltar a imaginação da garotada fazem parte do Super Férias, da unidade CAT Sesi de Jaú (47 quilômetros de Bauru). As inscrições estão abertas, e as atividades ocorrem entre 6 e 24 de julho, para transformar o período de recesso escolar em uma experiência de diversão, aprendizado e convivência.

Com o tema "Jogos e Brincadeiras do Mundo", a proposta convida as crianças para uma verdadeira jornada cultural, repleta de descobertas e experiências lúdicas. A iniciativa mostra como o ato de brincar ultrapassa fronteiras, aproxima culturas e conecta diferentes gerações.

Programação

Ao longo da programação, os participantes terão contato com atividades inspiradas em diferentes culturas e formas de brincar ao redor do mundo.