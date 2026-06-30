Jaú - Explorar brincadeiras, costumes e valores de diversas partes do mundo, que atravessam gerações, e soltar a imaginação da garotada fazem parte do Super Férias, da unidade CAT Sesi de Jaú (47 quilômetros de Bauru). As inscrições estão abertas, e as atividades ocorrem entre 6 e 24 de julho, para transformar o período de recesso escolar em uma experiência de diversão, aprendizado e convivência.
Com o tema "Jogos e Brincadeiras do Mundo", a proposta convida as crianças para uma verdadeira jornada cultural, repleta de descobertas e experiências lúdicas. A iniciativa mostra como o ato de brincar ultrapassa fronteiras, aproxima culturas e conecta diferentes gerações.
Programação
Ao longo da programação, os participantes terão contato com atividades inspiradas em diferentes culturas e formas de brincar ao redor do mundo.
Entre as vivências propostas estão jogos lúdicos, brincadeiras com músicas, pintura em tela, desenhos com giz de cera, atividades sensoriais, passeios pela natureza, contação de histórias, jogos esportivos e de raciocínio, oficinas de artesanato, atividades musicais, teatro, dança, gincanas, jogos em grupo e esportes individuais.
A proposta é proporcionar momentos de diversão, criatividade e aprendizado, estimulando a curiosidade, a cooperação, o respeito às diferenças e a convivência entre as crianças.
As inscrições podem ser feitas na secretaria da unidade. As vagas são limitadas.
Sobre o Super Férias
Desenvolvido pela área de Lazer e Atividade Física do Sesi-SP, o Super Férias é uma das iniciativas mais aguardadas pelas famílias, consolidando-se como um programa que desperta e inspira o desenvolvimento infantil durante as férias escolares, e o com opções de preços acessíveis e flexíveis por dia, semana ou mês.
As unidades da instituição possuem estrutura completa, incluindo piscinas, quadras, campos, playgrounds e área livres, além de equipes especializadas que acompanham as crianças em todas as atividades, garantindo um espaço seguro, acolhedor e preparado para o lazer.
Serviço
Local: Sesi Jaú, na avenida João Lourenço Pires de Campos, 600, Jardim Pedro Ometto, Jaú
Informações pelo telefone (14) 3601-1200 ou WhatsApp (14) 98179-0039