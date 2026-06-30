Pirajuí - A Prefeitura de Pirajuí (58 quilômetros de Bauru) anunciou que receberá R$ 2 milhões do Governo do Estado para reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Olavo Bilac, que possui 474 alunos e está localizada na Praça Doutor Pedro da Rocha Braga, no Centro. A unidade enfrenta graves problemas estruturais, com infiltrações no telhado, danos no piso e rachaduras na parede. Recentemente, um abaixo-assinado digital com mais de 500 assinaturas foi feito para cobrar providências da administração municipal (leia abaixo).

De acordo com o Executivo, a destinação dos recursos foi divulgada pelo governador do Estado, Tarcísio de Freitas, na semana passada, durante evento em Bauru. Dias após ele assumir o compromisso, segundo a prefeita Geronice Lemos de Oliveira Caldeira (Podemos), o convênio foi liberado.

"A tão sonhada revitalização do Olavo Bilac está cada vez mais próxima de se tornar realidade. Um passo decisivo para devolver à comunidade escolar uma estrutura mais segura, moderna e adequada para receber nossos alunos, professores e servidores", informou a prefeita, por meio de nota.