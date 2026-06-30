Pirajuí - A Prefeitura de Pirajuí (58 quilômetros de Bauru) anunciou que receberá R$ 2 milhões do Governo do Estado para reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Olavo Bilac, que possui 474 alunos e está localizada na Praça Doutor Pedro da Rocha Braga, no Centro. A unidade enfrenta graves problemas estruturais, com infiltrações no telhado, danos no piso e rachaduras na parede. Recentemente, um abaixo-assinado digital com mais de 500 assinaturas foi feito para cobrar providências da administração municipal (leia abaixo).
De acordo com o Executivo, a destinação dos recursos foi divulgada pelo governador do Estado, Tarcísio de Freitas, na semana passada, durante evento em Bauru. Dias após ele assumir o compromisso, segundo a prefeita Geronice Lemos de Oliveira Caldeira (Podemos), o convênio foi liberado.
"A tão sonhada revitalização do Olavo Bilac está cada vez mais próxima de se tornar realidade. Um passo decisivo para devolver à comunidade escolar uma estrutura mais segura, moderna e adequada para receber nossos alunos, professores e servidores", informou a prefeita, por meio de nota.
"Esse é o resultado de muito trabalho, diálogo e da busca constante por recursos que transformem a realidade do nosso município. Agradecemos ao governador Tarcísio de Freitas pela sensibilidade e pelo compromisso com Pirajuí. Seguimos firmes, trabalhando para transformar esse investimento em uma grande obra, que marcará a história da educação do nosso município".
Mobilização
No abaixo-assinado digital encabeçado pela mãe de duas filhas que estudam na Emef, ela diz estar "profundamente preocupada com as condições do prédio". "Uma das minhas filhas retornou para casa dizendo que 'está caindo pozinho do teto' em sua cabeça. Não é aceitável que nossas crianças tenham que estudar em um ambiente que não garante sua segurança", criticou.
Segundo a postagem, vistoria recente feita pelo Corpo de Bombeiros identificou problemas sérios no teto da unidade. "Exigimos que as atividades escolares sejam transferidas para um local seguro imediatamente, enquanto o prédio da escola Olavo Bilac passa pelas reformas necessárias. Nossos filhos merecem estudar em um ambiente seguro e não podemos esperar até que ocorra um acidente grave", cobrou.
Após o anúncio do Executivo, a mãe ressaltou, por meio de publicação no Facebook, que o recurso estadual só foi anunciado após a mobilização da comunidade escolar da Olavo Bilac. "O abaixo-assinado reuniu 538 assinaturas, demonstrando a força da união entre famílias, estudantes, professores, servidores e moradores que acreditam na importância de uma escola mais segura, moderna e acolhedora", escreveu.
"Esse investimento representa um importante avanço e atende a uma reivindicação legítima de toda a comunidade escolar. Cada assinatura foi fundamental para mostrar que a população está unida em defesa da educação e que a participação coletiva faz a diferença. Essa conquista é de todos que se envolveram, divulgaram a iniciativa e acreditaram que era possível transformar essa realidade", complementou.