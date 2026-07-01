A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação (Sedecon), informa sobre as 77 novas vagas de emprego da semana.Para se candidatar às vagas do programa desenvolvido pela Sedecon, as inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo endereço http://sites.bauru.sp.gov.br/empregabauru/
O programa não aceita o envio de currículos por e-mail. Antes de registrar interesse na vaga, lembre-se de atualizar o cadastro e preencher todos os campos obrigatórios.
Os requisitos exigidos para o processo de seleção são preenchidos pelas empresas cadastradas na plataforma. Nesse sentido, tanto o processo seletivo quanto o retorno são de responsabilidade da empresa, devendo a mesma entrar em contato com o candidato que achar adequado para o cargo. As vagas são atualizadas semanalmente pela Sedecon no site da prefeitura. Consulte o link de perguntas frequentes https://sites.bauru.sp.gov.br/empregabauru/faq.aspx
CONFIRA AS VAGAS:
Agente de monitoramento interno – 2 vagas
Analista de Recursos Humanos – 1 vaga
Analista Tesouraria (Contas a Pagar e a Receber) – 2 vagas
Assistente – 1 vaga
Assistente Administrativo Financeiro – 1 vaga
Assistente Contábil – 1 vaga
Assistente de vendas sênior – 2 vagas
Atendente de lanchonete – 1 vaga
Auxiliar Administrativo – 1 vaga
Auxiliar Administrativo/Recepção – 1 vaga
Auxiliar de balcão, organização e reposição de estoque – 1 vaga
Auxiliar de cozinha – 2 vagas
Auxiliar de dentista (ASB) – 1 vaga
Auxiliar de PCP – 1 vaga
Auxiliar de Produção – 4 vagas
Auxiliar de Produção (noturno – madrugada) – 5 vagas
Auxiliar de Produção – setor usinagem – 1 vaga
Auxiliar de serviços gerais (limpeza) – 2 vagas
Auxiliar geral para empresa de acrílico – 1 vaga
Banco de Talentos Afirmativo para Pessoas com Deficiência (PCD) – 5 vagas
Conferente de expedição e logística – 1 vaga
Consultor (a) de vendas – 1 vaga
Costureira (o) – 4 vagas
Empacotador – 2 vagas
Empregada doméstica – 1 vaga
Enfermeira higienização hospitalar – 5 vagas
Facilitador Artístico - Formação na Área de Artes – 3 vagas
Impressor flexográfico – 1 vaga
Líder logística – 1 vaga
Mecânico de automóveis – 2 vagas
Motorista/entregador – 2 vagas
Motorista de entregas – 3 vagas
Operador (a) de caixa – 1 vaga
Operador (a) de caixa (Bauru Shopping - 15h45 às 22h) – 2 vagas
Passadeira – 1 vaga
Promotor de serviços – 1 vaga
Secretária – 1 vaga
Serviços gerais – jardineiro – 1 vaga
Técnico em Eletrotécnica – 1 vaga
Técnico alinhador auto center – 1 vaga
Técnico em Eletrônica – 1 vaga
Técnico em Manutenção e Diagnóstico de Motores (Otto) – 1 vaga
Vendedor (a) – 6 vagas
Vendedor de televendas B2B – 1 vaga