01 de julho de 2026
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OPORTUNIDADE

Emprega Bauru divulga 77 novas vagas de trabalho nesta semana

da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
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Ilustrativa

A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação (Sedecon), informa sobre as 77 novas vagas de emprego da semana.Para se candidatar às vagas do programa desenvolvido pela Sedecon, as inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo endereço http://sites.bauru.sp.gov.br/empregabauru/

O programa não aceita o envio de currículos por e-mail. Antes de registrar interesse na vaga, lembre-se de atualizar o cadastro e preencher todos os campos obrigatórios.

Os requisitos exigidos para o processo de seleção são preenchidos pelas empresas cadastradas na plataforma. Nesse sentido, tanto o processo seletivo quanto o retorno são de responsabilidade da empresa, devendo a mesma entrar em contato com o candidato que achar adequado para o cargo. As vagas são atualizadas semanalmente pela Sedecon no site da prefeitura. Consulte o link de perguntas frequentes https://sites.bauru.sp.gov.br/empregabauru/faq.aspx

CONFIRA AS VAGAS:

Agente de monitoramento interno – 2 vagas

Analista de Recursos Humanos – 1 vaga

Analista Tesouraria (Contas a Pagar e a Receber) – 2 vagas

Assistente – 1 vaga

Assistente Administrativo Financeiro – 1 vaga

Assistente Contábil – 1 vaga

Assistente de vendas sênior – 2 vagas

Atendente de lanchonete – 1 vaga

Auxiliar Administrativo – 1 vaga

Auxiliar Administrativo/Recepção – 1 vaga

Auxiliar de balcão, organização e reposição de estoque – 1 vaga

Auxiliar de cozinha – 2 vagas

Auxiliar de dentista (ASB) – 1 vaga

Auxiliar de PCP – 1 vaga

Auxiliar de Produção – 4 vagas

Auxiliar de Produção (noturno – madrugada) – 5 vagas

Auxiliar de Produção – setor usinagem – 1 vaga

Auxiliar de serviços gerais (limpeza) – 2 vagas

Auxiliar geral para empresa de acrílico – 1 vaga

Banco de Talentos Afirmativo para Pessoas com Deficiência (PCD) – 5 vagas

Conferente de expedição e logística – 1 vaga

Consultor (a) de vendas – 1 vaga

Costureira (o) – 4 vagas

Empacotador – 2 vagas

Empregada doméstica – 1 vaga

Enfermeira higienização hospitalar – 5 vagas

Facilitador Artístico - Formação na Área de Artes – 3 vagas

Impressor flexográfico – 1 vaga

Líder logística – 1 vaga

Mecânico de automóveis – 2 vagas

Motorista/entregador – 2 vagas

Motorista de entregas – 3 vagas

Operador (a) de caixa – 1 vaga

Operador (a) de caixa (Bauru Shopping - 15h45 às 22h) – 2 vagas

Passadeira – 1 vaga

Promotor de serviços – 1 vaga

Secretária – 1 vaga

Serviços gerais – jardineiro – 1 vaga

Técnico em Eletrotécnica – 1 vaga

Técnico alinhador auto center – 1 vaga

Técnico em Eletrônica – 1 vaga

Técnico em Manutenção e Diagnóstico de Motores (Otto) – 1 vaga

Vendedor (a) – 6 vagas

Vendedor de televendas B2B – 1 vaga

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