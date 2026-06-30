Os vereadores Markinho Souza (MDB) e Márcio Teixeira (PL) protocolaram, na manhã de segunda-feira (29), um Projeto de Lei (PL) que propõe alterações na Lei Municipal nº 4.820, de 25 de abril de 2002, para instituir novas regras no sistema de estacionamento rotativo pago (Zona Azul) de Bauru. "A proposta busca modernizar o funcionamento da Zona Azul, garantindo mais segurança jurídica, transparência e equilíbrio entre a fiscalização e os direitos dos usuários", afirmam os parlamentares.

Entre as principais medidas do PL está a criação de um prazo de tolerância operacional de 20 minutos para que o motorista possa efetuar a ativação da vaga sem qualquer cobrança adicional. Caso esse prazo seja ultrapassado, o projeto prevê a emissão de um Aviso de Cobrança, permitindo ao usuário regularizar a utilização da vaga mediante o pagamento de uma tarifa de pós-utilização, no prazo de até 48 horas, antes da emissão da multa de trânsito.

O texto também estabelece que o Aviso de Cobrança não constitui multa de trânsito, mas sim um mecanismo de regularização tarifária, além de disciplinar regras para fiscalização eletrônica, utilização de câmeras, leitura automática de placas, transparência das informações ao usuário e adequação da sinalização nas áreas de estacionamento rotativo.