O motociclista de Bauru que morreu vítima de um acidente na noite desta segunda-feira (29), após colidir a motocicleta que conduzia, uma XRE 190, contra a canaleta de concreto no canteiro central e, em seguida, ser atropelado por um carro na rodovia Marechal Rondon (SP-300), no trecho entre Bauru e Agudos, foi identificado em boletim de ocorrência nesta terça-feira (30). Trata-se de Roberto Moeça Rodrigues, de 65 anos, um dos heróis da Saúde de Bauru que atuou na linha de frente da pandemia.
O JCNET apurou que Roberto era técnico de enfermagem e já cuidou também da saúde de pessoas acolhidas no Lar dos Desamparados, situado na divisa entre as duas cidades. Ele também atuou no enfrentamento à pandemia de covid-19 pela Secretaria de Saúde de Bauru. Atualmente, trabalhava na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Agudos.
Roberto Rodrigues deixa a esposa, Solange, as filhas Renata e Rafaela, além da neta Julia, familiares e amigos. O velório ocorre no Centro Velatório Terra Branca, no Centro, e o sepultamento será no Cemitério Parque Jardim dos Lírios. Em seu perfil no Facebook, consta a informação de que ele nasceu em Lençóis Paulista.
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