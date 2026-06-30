A votação do projeto de lei que tenta corrigir a reforma administrativa já executada na Prefeitura de Bauru vai dominar os debates da sessão ordinária da Câmara Municipal que começou às 8h desta terça-feira (30). Às vésperas da apreciação da matéria em plenário, vereadores e o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Bauru e Região (Sinserm) intensificaram a pressão para que a proposta seja retirada da pauta e submetida a uma discussão mais aprofundada, sob o argumento de que o texto ainda desperta dúvidas quanto aos seus impactos jurídicos, financeiros e administrativos.

Nesta segunda-feira (29), foram protocolados na Câmara três documentos relacionados ao Projeto de Lei nº 13/2026, de autoria do Poder Executivo, que reorganiza a estrutura administrativa da Prefeitura. Os pedidos incluem a suspensão da tramitação, a realização de audiência pública e a produção de novos estudos técnicos antes da votação.

O primeiro documento foi apresentado pelo Sinserm. Em manifestação encaminhada ao presidente da Câmara, a entidade sindical afirma que a reorganização administrativa possui elevada relevância institucional e defende que o projeto seja debatido com responsabilidade e ampla participação. O sindicato também ressalta a necessidade de observância dos princípios constitucionais que regem a administração pública e informa que acompanhará toda a tramitação da proposta, podendo adotar medidas administrativas e judiciais caso identifique eventual afronta aos direitos dos servidores ou aos princípios constitucionais.