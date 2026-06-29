O Templo Bar recebe exposição do artista plástico Jorge Roberto Emiliano que apresenta ao público uma trajetória marcada pela criatividade, experimentação e transformação de materiais em obras de arte. Radicado na cidade e formado em Design, o artista desenvolveu uma produção autoral que transita entre a pintura abstrata e a escultura contemporânea, explorando diferentes linguagens, texturas e suportes.

Conhecido por se definir como um "operário das artes", Emiliano utiliza metais, bronze, madeira e materiais recicláveis para criar peças que despertam diferentes interpretações e reflexões. Seu processo criativo é baseado na observação do cotidiano, da natureza e das relações humanas, resultando em obras que unem técnica, pesquisa e liberdade de expressão. Atualmente, o artista mantém produção ativa por meio da Emiliano Arte e Design, desenvolvendo pinturas, esculturas e projetos exclusivos para residências, empresas e espaços culturais.

Ao longo da carreira, Jorge Roberto Emiliano participou de exposições e projetos culturais, incluindo o Mapa SP Artes Visuais, iniciativa voltada ao mapeamento e à divulgação de artistas do estado de São Paulo. Sua produção integra coleções particulares e espaços institucionais, consolidando sua presença no cenário artístico regional. A exposição em cartaz no Templo Bar oferece ao público a oportunidade de conhecer de perto o trabalho do artista, reconhecido por transformar materiais comuns em composições de forte impacto visual, na rua Benjamin Constant, 1-34, no período de 30 de junho à 25 de julho, das 19h30 às 23h, de terça a sábado.