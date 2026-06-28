O Noroeste está fora do Campeonato Brasileiro da Série D. Jogando na tarde deste domingo (28), no Estádio Alfredo de Castilho, em Bauru, o Alvirrubro foi derrotado pela Portuguesa-RJ por 3 a 1 no jogo de volta da segunda fase da competição e deu adeus ao sonho do acesso à Série C de 2027. Para voltar à Série D do Brasileiro o Norusca precisará ser finalista da Copa Paulista, neste segundo semestre do ano. O time bauruense estreará no dia 22 de julho, contra o Comercial, em Ribeirão Preto.

Após o empate por 1 a 1 na partida de ida, disputada no Rio de Janeiro, o Norusca precisava de uma vitória simples para avançar ou de um novo empate para levar a decisão aos pênaltis. No entanto, a equipe carioca foi mais eficiente, aproveitou as oportunidades criadas e construiu o placar que garantiu sua classificação às oitavas de final da Série D. Os gols foram de Iacoveli, Lohan e Henrique Rocha (Portuguesa RJ) e Marlyson (Noroeste).

Empurrado pela torcida no Alfredão, o Noroeste tentou assumir o controle das ações desde o início, mas encontrou dificuldades para furar a marcação adversária. A Portuguesa-RJ soube explorar os espaços deixados pela equipe bauruense e foi decisiva nos momentos mais importantes da partida, abrindo vantagem e administrando o resultado.