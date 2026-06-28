Quando pequeno, tudo era susto e sombra, um mundaréu de assombração.
Mas seu amor, feito esteira de palha, amaciava o chão da dor.
Caminhando na vida, no meio das pedras, não caí: você era meu bastião.
E sempre que doía, lembrava de você, seu amor colado em mim - adesivo e unção.
Eu não sabia, não, que tanto amor tem seu revés: a conta do afeto se paga em agonia.
Te amar custou doer demais, mas eu aceito, outra vez mais, cada migalha de amor e cada espinho de dor, só pra te abraçar mais.
A ignorância é um anjo bruto, nos protege do que vem.
Nunca se está pronto pro espanto - e isso é bom, porque a gente, se soubesse, desabava também.
No balanço da vida, o que vale é ter achado aconchego e cuidado, feito café em fim de tarde.
Ai, se eu soubesse, como sempre foi bonito: cada riso, cada pranto, cada instante contigo.
A vida é bela,
mas só porque você passou.
E nunca deixa a dor sem flor.