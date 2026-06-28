No anoitecer do dia 15 de junho próximo passado, recebi a triste notícia do falecimento de minha irmã.

A família dela, pequena e carente, aceitou os serviços fúnebres oferecidos pela Administração Municipal (não sei qual secretaria cuida disso).

Na manhã posterior, chegando ao Velório Municipal sito a Avenida Rodrigues Alves, sala 1, deparei-me com uma visão kafkiana : um caixão lacrado; pois o corpo não foi devidamente preparado e começou a sangrar; em cima de uns ferros, com dois castiçais minúsculos com velas idem, que ninguém se deu ao trabalho de acender (claro que acendi). Não tinha um crucifixo ou dizeres bíblicos, indicando que ali estava sendo velada uma filha de Deus, criada a Sua imagem e semelhança. Não havia papel higiênico nos banheiros e nem água para beber. Um ambiente totalmente insípido, como a gritar: você é miserável e é isso que você merece.