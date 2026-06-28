No anoitecer do dia 15 de junho próximo passado, recebi a triste notícia do falecimento de minha irmã.
A família dela, pequena e carente, aceitou os serviços fúnebres oferecidos pela Administração Municipal (não sei qual secretaria cuida disso).
Na manhã posterior, chegando ao Velório Municipal sito a Avenida Rodrigues Alves, sala 1, deparei-me com uma visão kafkiana : um caixão lacrado; pois o corpo não foi devidamente preparado e começou a sangrar; em cima de uns ferros, com dois castiçais minúsculos com velas idem, que ninguém se deu ao trabalho de acender (claro que acendi). Não tinha um crucifixo ou dizeres bíblicos, indicando que ali estava sendo velada uma filha de Deus, criada a Sua imagem e semelhança. Não havia papel higiênico nos banheiros e nem água para beber. Um ambiente totalmente insípido, como a gritar: você é miserável e é isso que você merece.
Imagino que isso acontece com frequência, e sou solidária com essas inúmeras famílias que passaram por isso.
Do lugar onde ela foi sepultada, melhor nem falar.
"Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silencio" Sl 115:17.
E nem votam.
Mas nós, os viventes e eleitores, jamais esqueceremos.
Que Deus te dê o descanso eterno, minha irmã Nice Maria.
Em nome do Senhor Jesus.