O futebol brasileiro ingressa em uma nova etapa de sua profissionalização. Com a publicação da Lei nº 15.427/2026, em 8 de junho de 2026, importantes alterações foram incorporadas ao regime jurídico das Sociedades Anônimas do Futebol (SAFs), fortalecendo mecanismos de governança, transparência, responsabilidade financeira e preservação da identidade dos clubes.

Desde sua criação, a SAF surgiu como uma alternativa para que clubes historicamente endividados pudessem adotar uma estrutura empresarial, atrair investimentos e profissionalizar sua gestão. A nova legislação não altera essa essência. Ao contrário, aperfeiçoa o modelo ao estabelecer regras mais claras e instrumentos mais robustos de controle, reforçando a segurança jurídica para investidores, credores, dirigentes, atletas e torcedores.

Entre as principais inovações está a ampliação do alcance do modelo. A lei passa a permitir expressamente que ligas organizadas por entidades de prática desportiva possam adotar estrutura semelhante à das SAFs. O reconhecimento legislativo reflete uma realidade econômica cada vez mais evidente: o futebol moderno é formado não apenas pelos clubes, mas também pela gestão coletiva das competições, direitos de transmissão, patrocínios, marketing e exploração comercial de suas marcas.