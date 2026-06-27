A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Cultura, realiza a XIV Mostra Interna de Dança, neste sábado (27) e domingo (28), no Teatro Municipal 'Celina Lourdes Alves Neves', com os alunos da Coordenadoria de Políticas Públicas de Ensino às Artes - antiga Divisão de Ensino às Artes (DEA). Nos dois dias, o início será às 19h.

A entrada é gratuita, e os ingressos devem ser retirados antecipadamente, de forma online, até o dia das apresentações ou até o encerramento dos ingressos.

O evento tem como finalidade, estimular o processo de criação autoral dos alunos/bailarinos da DEA, com a construção de coreografias que serão apresentadas ao público. Os trabalhos contemplam as modalidades de Ballet Clássico, Jazz, Dança do Ventre, Dança Cigana, Dança Contemporânea e Danças Livres. Os ingressos para o sábado devem ser retirados em https://lets.events/e/27-06-xiv-mostra-interna-de-danca/ e os ingressos para o domingo devem ser retirados em https://lets.events/e/28-06-xiv-mostra-interna-de-danca/