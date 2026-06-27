A TOP FM anuncia o retorno do programa Comando TOP, que reestreia no dia 2 de julho, com transmissão ao vivo todas as quintas-feiras, às 20 horas, sob o comando do Delegado Richard Serrano.

Com uma proposta diferenciada, o programa vai muito além da abordagem dos principais acontecimentos da área da segurança pública. A cada edição, o Comando TOP receberá convidados especiais, autoridades, profissionais de destaque e representantes de diversos segmentos da sociedade para uma conversa aberta e informativa sobre suas trajetórias pessoais e profissionais.

O objetivo é aproximar os ouvintes das pessoas que desempenham papéis importantes em suas comunidades, permitindo que o público conheça não apenas suas funções e responsabilidades, mas também suas histórias de vida, desafios, conquistas e experiências que marcaram suas carreiras.