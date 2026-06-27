A TOP FM anuncia o retorno do programa Comando TOP, que reestreia no dia 2 de julho, com transmissão ao vivo todas as quintas-feiras, às 20 horas, sob o comando do Delegado Richard Serrano.
Com uma proposta diferenciada, o programa vai muito além da abordagem dos principais acontecimentos da área da segurança pública. A cada edição, o Comando TOP receberá convidados especiais, autoridades, profissionais de destaque e representantes de diversos segmentos da sociedade para uma conversa aberta e informativa sobre suas trajetórias pessoais e profissionais.
O objetivo é aproximar os ouvintes das pessoas que desempenham papéis importantes em suas comunidades, permitindo que o público conheça não apenas suas funções e responsabilidades, mas também suas histórias de vida, desafios, conquistas e experiências que marcaram suas carreiras.
Durante o programa, os convidados terão a oportunidade de compartilhar momentos marcantes de suas jornadas, discutir temas relevantes para a sociedade e interagir ao vivo com os ouvintes da TOP FM, criando um espaço de diálogo, informação e valorização do trabalho desenvolvido por essas lideranças.
Segundo o apresentador Richard Serrano, a proposta é humanizar as instituições e mostrar o lado pessoal daqueles que diariamente contribuem para o desenvolvimento e a segurança da população. "Queremos que o ouvinte conheça quem está por trás da função, da farda, do cargo ou da profissão. São histórias inspiradoras, exemplos de dedicação e compromisso com a sociedade", destaca.
Com conteúdo relevante, entrevistas exclusivas e participação do público, o Comando TOP reforça o compromisso da TOP FM em oferecer uma programação de qualidade, voltada à informação, cidadania e entretenimento. Programa multiplataforma ao vivo no 101,3 Instagram Facebook e YouTube da TOP FM Bauru.
SERVIÇO
Comando TOP
Estreia: 2 de julho - Todas as quintas-feiras, às 20h
Apresentação: Delegado Richard Serrano
Ao vivo pela TOP FM