Ana Laura Rodrigues Dias tem só 13 anos, mas carrega uma boa trajetória ligada à música. Ao longo dos anos, já experimentou diferentes estilos musicais e teve a oportunidade de se apresentar em diversos shows, mostrando um pouco do seu talento. Mas foi no rock que encontrou sua verdadeira identificação e, pela primeira vez, irá subir ao palco do 14º Moto Rock Festival, em Avaí, no dia 4 de julho. O grupo se apresentará sob o nome "Laura Dias Rock Band".

A banda foi formada por músicos parceiros que aceitaram apoiar Ana Laura em sua estreia no universo do rock. Com essas parcerias, a cantora teve a oportunidade de vivenciar diferentes referências do gênero e entender quais estilos, sonoridades e entonações se encaixam melhor com sua voz. Agora, essa nova fase da artista ganha um palco de destaque, com a primeira apresentação em um dos principais eventos da região voltados ao gênero.

O Moto Rock Festival será realizado em Avaí pela oitava vez, celebrando 10 anos de história no município. Durante os três dias de evento, o público poderá acompanhar uma programação com 17 atrações musicais, reunindo bandas autorais e tributos a grandes nomes do rock nacional e internacional. Na sexta-feira, os shows começam às 19h; no sábado, a programação tem início às 12h; e no domingo, às 10h30. A entrada será solidária, mediante a doação de 1 quilo de alimento não perecível. Para motos e triciclos, será cobrada uma taxa de R$10. Toda a arrecadação do evento será revertida para ações sociais desenvolvidas pelo fundo social do município, auxiliando famílias em situação de vulnerabilidade e fortalecendo projetos sociais da cidade.