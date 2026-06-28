Neste domingo (28), Bauru recebe o Festival Atitude em Movimento, evento gratuito que ocupará três espaços públicos da cidade com programação que une arte local, esportes urbanos e reflexão sobre qualidade de vida. Evento também será feito em 11 e 25 de julho

A atividade recorrente em todos os encontros será a Oficina de Equilíbrio e Movimento - introdução ao skate e slackline para crianças a partir de 6 anos acompanhadas pelos responsáveis. O 1º Encontro será na Praça Panathlon, na Getúlio Vargas, domingo (28), das 8h às 12h, com Circo com Yoyo e Espigão; Roda de Conversa "Cultura Urbana - O exemplo do campeão"; e Show com Letícia Fernandes. Instagram: @festivalatitudeemmovimento