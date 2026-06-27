O cantor e compositor Humberto Gessinger leva a Bauru o show de encerramento da turnê "Acústicos Engenheiros do Hawaii" neste sábado (27), no Garden Eventos, com realização da Oceania Eventos. A apresentação marca a despedida definitiva do projeto, que revisita dois álbuns fundamentais da trajetória do artista: "Acústico Engenheiros do Hawaii" e "Acústico Novos Horizontes".

O espetáculo integra a reta final da turnê e coloca Bauru entre as cidades escolhidas para receber esse momento especial da carreira do cantor. No palco, o formato acústico aproxima o artista do público e valoriza versões intimistas de canções que atravessaram diferentes fases dos Engenheiros do Hawaii e da trajetória solo do músico.