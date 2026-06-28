A terceira edição do Bendito Feijão já tem data marcada e promete reforçar sua presença entre os grandes eventos do calendário cultural de Bauru. A festa será realizada no dia 15 de agosto, a partir das 14h, no Bauru Tênis Clube, reunindo gastronomia, samba e uma estrutura preparada para receber o público durante toda a tarde e noite.
A principal atração será o grupo Fundo de Quintal, um dos maiores nomes da história do samba nacional, responsável por sucessos que marcaram gerações e ajudaram a consolidar o gênero no país. O cantor Thiago Soares também integra a programação musical do evento.
Além dos shows, o Bendito Feijão terá como destaque a tradicional feijoada, servida em uma praça de alimentação montada especialmente para a ocasião. A proposta é oferecer ao público uma experiência que une gastronomia e música em um ambiente de confraternização.
Para esta edição, a organização prepara uma estrutura ampliada, com palco para grandes apresentações, sistema de som e iluminação digital, efeito Sky Walker, camarotes, mesas e cadeiras, estacionamento interno, equipe de segurança, ambulatório médico, limpeza permanente e sinalização em todos os espaços do clube.
Promovido pela Mescla Eventos, o Bendito Feijão vem registrando crescimento desde sua criação e busca se consolidar como um dos principais encontros do gênero em Bauru.
Os ingressos já estão disponíveis nos pontos de venda divulgados pela organização. A expectativa é de grande procura, principalmente pela apresentação do Fundo de Quintal, grupo que há mais de quatro décadas ocupa lugar de destaque na música popular brasileira e segue atraindo diferentes gerações de fãs.