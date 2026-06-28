A terceira edição do Bendito Feijão já tem data marcada e promete reforçar sua presença entre os grandes eventos do calendário cultural de Bauru. A festa será realizada no dia 15 de agosto, a partir das 14h, no Bauru Tênis Clube, reunindo gastronomia, samba e uma estrutura preparada para receber o público durante toda a tarde e noite.

A principal atração será o grupo Fundo de Quintal, um dos maiores nomes da história do samba nacional, responsável por sucessos que marcaram gerações e ajudaram a consolidar o gênero no país. O cantor Thiago Soares também integra a programação musical do evento.

Além dos shows, o Bendito Feijão terá como destaque a tradicional feijoada, servida em uma praça de alimentação montada especialmente para a ocasião. A proposta é oferecer ao público uma experiência que une gastronomia e música em um ambiente de confraternização.