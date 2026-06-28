A Mocidade Unida da Vila Falcão completa 50 anos de história e prepara uma grande festa para celebrar a data no próximo dia 5 de julho, um domingo, em Bauru. O evento será realizado na Associação Cabos e Soldados, a partir das 12h, reunindo integrantes, ex-componentes, sambistas e moradores que acompanharam a trajetória da escola ao longo das últimas cinco décadas. A comemoração tem o apoio do Jornal da Cidade e do JCNET.

A programação foi organizada para homenagear todas as pessoas que ajudaram a construir a história da agremiação desde sua fundação. O encontro também marcará a apresentação oficial da nova diretoria e da presidência, que assumiram a gestão neste ano e passam a conduzir os trabalhos da escola para os próximos carnavais.

Fundada em 25 de janeiro de 1976 como Mocidade Independente da Vila Falcão, a escola surgiu por iniciativa de moradores do bairro e rapidamente conquistou espaço no Carnaval de Bauru. Logo no primeiro desfile, conquistou o título e, nos anos seguintes, tornou-se uma das principais vencedoras da festa, acumulando desfiles marcantes e fortalecendo a tradição do samba na cidade.