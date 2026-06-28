A Mocidade Unida da Vila Falcão completa 50 anos de história e prepara uma grande festa para celebrar a data no próximo dia 5 de julho, um domingo, em Bauru. O evento será realizado na Associação Cabos e Soldados, a partir das 12h, reunindo integrantes, ex-componentes, sambistas e moradores que acompanharam a trajetória da escola ao longo das últimas cinco décadas. A comemoração tem o apoio do Jornal da Cidade e do JCNET.
A programação foi organizada para homenagear todas as pessoas que ajudaram a construir a história da agremiação desde sua fundação. O encontro também marcará a apresentação oficial da nova diretoria e da presidência, que assumiram a gestão neste ano e passam a conduzir os trabalhos da escola para os próximos carnavais.
Fundada em 25 de janeiro de 1976 como Mocidade Independente da Vila Falcão, a escola surgiu por iniciativa de moradores do bairro e rapidamente conquistou espaço no Carnaval de Bauru. Logo no primeiro desfile, conquistou o título e, nos anos seguintes, tornou-se uma das principais vencedoras da festa, acumulando desfiles marcantes e fortalecendo a tradição do samba na cidade.
Depois de um período sem atividades, a escola voltou em 2014 com o nome Mocidade Unida da Vila Falcão. A retomada foi conduzida por antigos integrantes e pessoas ligadas à comunidade, que mantiveram as cores, a identidade e a história da agremiação. Desde então, a escola voltou a disputar o Carnaval bauruense, conquistou novos títulos e retomou seu lugar entre as principais escolas da cidade.
Além da comemoração, a festa terá um objetivo importante para o futuro da escola. Toda a renda obtida com a venda dos convites será destinada aos preparativos para o Carnaval de 2027, incluindo a produção de fantasias, compra de materiais e demais despesas da agremiação.
A programação contará com apresentações da bateria, mestre-sala e porta-bandeira, baianas, passistas, roda de samba e outras atrações. O almoço está incluído no convite e será servido entre 12h e 14h. Os ingressos são limitados e custam R$ 50. A organização informa que não será permitida a entrada com bebidas.