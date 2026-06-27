Piratininga conquistou importantes resultados com a equipe de Ginástica Rítmica na fase estadual dos Jogos Abertos da Juventude, realizada em Barretos, reunindo 24 equipes de diversas regiões do Estado de São Paulo.
Representando o município na categoria livre, as atletas demonstraram talento, dedicação e espírito esportivo, alcançando colocações expressivas em uma competição de alto nível técnico.
RESULTADOS
• Trio de Bolas - 9º lugar Atletas: Pérola Machado, Ana Clara Bernini e Gabriela Amos.
• Conjunto 5 Bolas - 9º lugar Atletas: Pérola Machado, Maria Isabel Ciolac, Amanda Guarnieri, Laura de Melo e Ana Clara Bernini.
• Individual Maças - 16º lugar Atleta: Gabriela Amos.
• Arco individual: Atleta Pérola Machado conquistou o 6º lugar, ficando atrás apenas das atletas que representam a seleção brasileira.