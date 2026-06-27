Piratininga conquistou importantes resultados com a equipe de Ginástica Rítmica na fase estadual dos Jogos Abertos da Juventude, realizada em Barretos, reunindo 24 equipes de diversas regiões do Estado de São Paulo.

Representando o município na categoria livre, as atletas demonstraram talento, dedicação e espírito esportivo, alcançando colocações expressivas em uma competição de alto nível técnico.

RESULTADOS