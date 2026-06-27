O inverno teve início em seu calendário oficial no último domingo, mas os milhares de alunos da rede municipal de ensino não vão receber uniformes para esta estação. No mesmo instante, por coincidência, o Tribunal de Contas do Estado (TCE) rejeita recurso da Prefeitura e julga irregular a compra do material em 2024, no valor de R$ 14,1 milhões.

O recurso da Prefeitura de Bauru contra o acórdão da análise de contas não vingou. Assim, em definitivo foram julgados irregulares o Pregão Eletrônico nº 572/232 e o Contrato nº 12.379/24 assinado pela prefeita Suéllen Rosim com a empresa J. Dias Comércio e Confecções Ltda. O kit de uniformes escolares adquirido no ano de 2024 foi para distribuição ponto a ponto (por escola) em 117 endereços, no valor de R$ 14.165.381,40. Os conselheiros ainda mantiveram, por unanimidade, a aplicação de multa a 160 unidades fiscais (UFESPs) à prefeita e encaminhamento de ofício ao Ministério Público Estadual com a definição da fiscalização em acórdão.

No mês passado, em diligência no Almoxarifado da Secretaria da Educação, os vereadores Estela Almagro (PT) e José Roberto Segalla (União) constataram a existência de exemplares remanescentes de uniformes deste período. Em audiência pública realizada poucos dias antes da vistoria, o secretário municipal de Educação Nilson Ghirardello confirmou que este ano não seria realizada compra de uniformes de inverno.