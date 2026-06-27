Pela experiência humana, a democracia representativa ainda é a melhor forma de convívio em sociedade, com espaço para que haja a prevalência de consensos e a harmonia para todos os grupos, hegemônicos ou não. Para nós, o voto é um dos principais instrumentos para o exercício da plena cidadania.

No entanto, os poderes constituídos possuem assimetrias que contrastam com a situação do país, especialmente a econômica. Elegemos diretamente os representantes do Executivo, em todas as esferas, sabemos qual vai ser seu salário, mas não temos controle sobre quantos cargos, secretarias, ministérios e outros setores eles criarão.

No Legislativo, ainda que somente metade de nossos votos esteja eleito – a outra metade vem de fórmulas distintas da eleição direta, ditadas pelo quociente eleitoral –, a quantidade de assessores também é uma incógnita. Por fim,no Judiciário, a distância financeira é amais gritante.