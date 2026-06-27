O laboratório de neuropolítica da Universidade de Illinois, tem mais de uma centena de pesquisas sobre campanhas eleitorais. Uma das conclusões: candidato feio não tem chances de se eleger. Só se for um palhaço, ou um rinoceronte. Aí, já é birra do eleitorado.

Hoje, a visão do eleitor sobre o conteúdo estético do postulante a um cargo público é determinante no processo de escolha, embora não seja o único. Boa parte do que fica no córtex visual das pessoas diz respeito à aparência. Em "Storia de La Bruteza" (História da Feiura), Umberto Eco escreve que na arte e na filosofia, a feiura revela aspectos profundos da condição humana. Ironicamente, uma pintura bem executada do Inferno pode ser mais fascinante que uma Vênus mal desenhada. Para Eco a beleza é chata; a feiura "um banquete interminável de formas de se manifestar". A frase é densa e complexa. Simplificava Vinicius de Moraes que "beleza é fundamental". E pedia perdão às feias.

Uma vez perguntaram ao marqueteiro João Santana, como ele lidava com candidatos mal-acabados. Respondeu que procurava torna-los bonitos. Lula, na primeira eleição, foi enviado a um dentista famoso do Rio de Janeiro, que acertou o seu teclado desconjuntado e amarelado. Com a cara lavada deixou de ser o "sapo barbudo", como Brizola o apelidou. Dilma Rousseff não era um padrão de beleza. Também nunca foi horrorosa na aparência - só na gestão do país. Um momento importante da candidatura Dilma foi o efeito Kamura, famoso cabeleireiro e maquiador de São Paulo. O japonês transformou-a ao combinar uma nova maquiagem com nova sobrancelha e novo corte de cabelo. Na reeleição ficou mais fácil porque ela teve o José Serra como adversário. Criaram aqueles terninhos de mangas curtas e calças compridas, que se tornaram modelitos oficiais. Uma vez eleita, o gabinete da Presidenta fez um contrato com o cabeleireiro: R$ 5 mil cada penteada. Um jatinho do governo ia buscar Kamura em São Paulo, três vezes por semana, e o levava de volta. As primeiras damas fazem igual. Não sabemos a que preço porque os gastos com o cartão corporativo da Presidência são mantidos em segredo.