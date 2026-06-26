Duartina - A Justiça concedeu uma liminar, nesta sexta-feira (26), determinando a suspensão da intervenção administrativa no Hospital Santa Luzia que havia sido decretada pela Prefeitura de Duartina (38 quilômetros de Bauru) na última segunda-feira (22). Com a decisão, a diretoria da entidade deve reassumir a gestão do hospital. O processo tramita em segredo de Justiça.

A prefeita de Duartina, Suzy Helena Simão Blagitz Ferraz, gravou um vídeo dizendo que cumprirá a ordem judicial. Nele, ela afirma que a fiscalização dos recursos públicos aplicados pelo município no Hospital Santa Luzia continuará sendo feita através de auditorias, análise de contratos e requisição de documentos. "Nosso compromisso sempre foi proteger o dinheiro público", diz.

Conforme divulgado pelo JCNET/Sampi, por meio de nota, ao decretar a intervenção na Santa Casa, a Prefeitura de Duartina informou que tratava-se de "uma medida excepcional, adotada com fundamento na legislação vigente e motivada pela necessidade de assegurar a continuidade dos serviços de saúde, a correta aplicação dos recursos públicos e a regularização da gestão administrativa da entidade".